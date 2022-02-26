«Сильный убивает слабого» - Гвардиола философски пояснил своё отношение к войнам

Наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили про его отношение к войне в свете нынешней военно-политической ситуации на Украине. Гвардиола ответил неожиданно глубоко и осмысленно.

- Мы все любим страну, в которой родились. А когда гибнут невинные люди... Я разговаривал об этом с Зинченко, он старается держаться, тренироваться. Завтра будет с нами. Я вспоминаю войну в Югославии, когда никто ничего не сделал, чтобы ее остановить. В мире слишком часто случается так, что гибнуть невинные люди, которые хотят только одного - жить. Все хотят жить дома, в мире, спать в своей постели. Увы, невинные люди оплачивают ошибки отдельных деятелей, принимающих решения. Мы ничего не учим из прошлого. Украина, Сирия... как и многие другие страны. В конце концов, сильный всегда убивает слабого, - заявил Гвардиола, слова которого прозвучали на пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном».