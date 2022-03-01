«Эвертон» пожаловался боссам АПЛ на судейство

Представители «Эвертона» направили руководителям Английской Премьер-лиги официальную жалобу на судейство.

По информации The Athletic, ливерпульская команда устала от спорных судейских решений, из-за которых «Эвертон» теряет очки в последних матчах национального чемпионата. Напомним, что в поединке 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» арбитр не стал назначать пенальти за игру рукой у полузащитника «горожан» Родри. В итоге «ириски» проиграли со счётом 0:1.

На данный момент «Эвертон» под шефством Фрэнка Лэмпарда занимает лишь 17-ю строчку в таблице.