Ляпорт обновил рекорд английской Премьер-лиги

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт установил новый рекорд английской Премьер-лиги в матче против «Эвертона», в котором он провел на поле все девяносто минут. Ляпорт записал на свой счет сто десять передач в ходе матча - и все сто десять оказались точными.

Это наибольшее количество точных передач без единого брака за матч английской Премьер-лиги за всю историю сбора данных. Предыдущий рекорд также принадлежал Ляпорту и был установлен в декабре прошлого года - 109 точных передач без единого промаха в игре с «Лестером», в которой его команда победила с эффектным счетом 6:3.