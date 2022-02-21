Хамес Родригес: «Бенитес не нуждался во мне в «Эвертоне»

Один из героев чемпионата мира 2014 года, колумбийский полузащитник Хамес Родригес, прекратил свои выступления в Европе после того, как успел поиграть за мадридский «Реал», «Баварию», а также «Эвертон». В сентябре прошлого года Родригес перебрался в стан катарского «Эр Райана». По словам Хамеса, он не планировал уходить, но не сложившиеся отношения с бывшим галвным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом подтолкнули его к такому решению.

- Я рассчитывал остаться в «Эвертоне», мне очень нравился клуб, его болельщики, но тренер не рассчитывал на меня, он не нуждался во мне и мне пришлось уйти, - цитирует Хамеса итальянский репортер Фабрицио Романо.