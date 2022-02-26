Лэмпард – о поражении от «Манчестер Сити»: «Горжусь своими игроками»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении от «Манчестер Сити» (0:1).

«В первом тайме мы играли потрясающе и заслуживали чего-то большего. Они создали свои моменты во второй половине, а в первом – ничего. Спасибо каждому игроку за то, что они сделали, за смелость. Я очень горжусь ими.

Мы должны принять этот результат, но можем быть довольны собой за такую игру против топ-команды. Приятно видеть улучшения после своего прихода. Не смотрите на результаты в ближайшее время, нам предстоит проделать серьезную работу. Если мы будем играть так же, как и сегодня, то победы придут, я даже не сомневаюсь», - цитирует Лэмпарда BBC.