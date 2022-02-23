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«Шейх просто чуть поднимает цены на нефть» - Хёнесс рассказал, откуда Гвардиола берет деньги на трансферы

23 Февраля 2022 • 21:22 Комментировать (7)
Эвертон
...
Манчестер Сити
10.00 5.70 1.30
26.02 20:30

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о том, как Хосеп Гвардиола добивается умопомрачительных сумм для своих приобретений. По его словам, у каталонского специалиста есть свои маленькие секреты, которые позволяют ему добиваться желаемого. Хёнесс неплохо знает Хосепа, который до «Манчестер Сити» успел три года поработать с «Баварией».

- Мой друг Пеп рассказал мне, как ему удается покупать дорогих игроков. Перед покупкой он делает эффектное видео с нарезкой лучших моментов игрока и летит в гости к Мансур бин Зайду аль Нахьяну, владельцу клуба. Там они вместе смотрят видео, шейх соглашается, что такой игрок нужен и перечисляет деньги. А на следующий день цены на нефть в мире чуть-чуть вырастают - и разницы хватает, чтобы покрыть затраты, - пояснил Хёнесс, которого цитирует ilposticipo.it.

Примерно так минувшим летом Гвардиола купил Джека Грилиша, который обошелся шейху в кругленькую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Bettega
23 Февраля 2022 в 21:59
ну конечно ж шутка.норм троллинг от Хёни
Манчестерский Иппатий
23 Февраля 2022 в 22:02
В каждой шутке есть доля ... шутки. ;)
Matteo
23 Февраля 2022 в 21:52
От баварцев такие колкости вдвойне смешнее звучат. Сами то весь немецкий чемпионат дербанят на протяжении стольких лет )
andi
23 Февраля 2022 в 21:38
Так это давно известно всем. Только до сих пор шейхи /псж и м.с./ не чего серьезного не выйграли.
Манчестерский Иппатий
23 Февраля 2022 в 21:32
И в УЕФА занесет пару чемоданчиков, чтобы закрыли глаза на фэйр плэй.
Bettega
23 Февраля 2022 в 21:57
так они ж уже занесли.забыл?
Манчестерский Иппатий
23 Февраля 2022 в 22:01
Да помню я. Но они же опять приедут ибо "дойная корова" - это всегда хорошо.
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