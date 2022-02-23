«Шейх просто чуть поднимает цены на нефть» - Хёнесс рассказал, откуда Гвардиола берет деньги на трансферы

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о том, как Хосеп Гвардиола добивается умопомрачительных сумм для своих приобретений. По его словам, у каталонского специалиста есть свои маленькие секреты, которые позволяют ему добиваться желаемого. Хёнесс неплохо знает Хосепа, который до «Манчестер Сити» успел три года поработать с «Баварией».

- Мой друг Пеп рассказал мне, как ему удается покупать дорогих игроков. Перед покупкой он делает эффектное видео с нарезкой лучших моментов игрока и летит в гости к Мансур бин Зайду аль Нахьяну, владельцу клуба. Там они вместе смотрят видео, шейх соглашается, что такой игрок нужен и перечисляет деньги. А на следующий день цены на нефть в мире чуть-чуть вырастают - и разницы хватает, чтобы покрыть затраты, - пояснил Хёнесс, которого цитирует ilposticipo.it.

Примерно так минувшим летом Гвардиола купил Джека Грилиша, который обошелся шейху в кругленькую сумму.