Гвардиола: «Мы одержали очень важную победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0).

«Это очень важная победа. Во втором тайме мы играли гораздо лучше, но не могу сказать, что ситуация была полностью под нашим контролем.

Мы сделали всё, чтобы победить, когда я вижу это, то всегда буду с игроками. Никогда нельзя опускать руки, нужно стараться и успех обязательно придёт.

Борьба за чемпионство? Отрыв составляет уже шесть очков, но у «Ливерпуля» есть игра в запасе, нам нужно победить во всех оставшихся матчах, тогда мы станем чемпионами», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.