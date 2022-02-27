Де Брёйне сыграл свой 200-й матч в английской Премьер-лиге

Гостевой матч против «Эвертона» стал 200-м в английской Премьер-лиге для одного из основных игроков «Манчестер Сити» - Кевина де Брёйне. Абсолютное большинство из них он провел в составе своего нынешнего клуба - целых 196. В них ему удалось забить сорок девять голов, но важнее то, что при этом бельгиец сделал 80 голевых передач.

Но уже как-то забывается то, что де Брёйне успел поиграть в «Челси», однако не пришелся там ко двору и провел всего лишь четыре матча в чемпионате. История, схожая с Полем Погба, который не заиграл в «Манчестер Юнайтед» и был отправлен в «Ювентус», где раскрылся в полной мере.

Юбилейный матч де Брёйне «Манчестер Сити» отметил приличествующим образом, победив с минимальным счетом.