Лэмпард: «Манчестер Сити» выглядит идеальной командой»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

«Никому не нужно рассказывать, кто такой Гвардиола. Он проделал огромную работу с командой, когда они в форме, а это почти всегда, то «Манчестер Сити» выглядит примером идеальной командой, тренируемой потрясающим наставником.

Конечно, несмотря на наше уважение к «Манчестер Сити», нам нет смысла их бояться. Почему бы не постараться воспользоваться шансом обыграть одну из самых совершенных команд, которую мы видели в английской Премьер-лиге? Мы постараемся сделать этот день особенным», - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Эвертона».