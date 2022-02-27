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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Нас лишили того, что мы заслужили»

27 Февраля 2022 • 11:49 Комментировать
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
окончен

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказал претензии к работе судейской бригады в субботнем матче английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Мяч попал в руку полузащитнику «горожан» Родри в штрафной площади, однако рефери Пол Тирни не указал на точку.

«Это невероятное решение. Оно отняло у нас то, что мы заслужили. Человек, ответственный за ВАР, был обязан сказать главному судье назначить пенальти или хотя бы пересмотреть тот эпизод. Мы упустили ничью из-за профессионала, который непрофессионально выполнил свою работу. Мягко говоря, он был некомпетентен», – разъярённо заявил главный тренер «ирисок».

После очередного поражения «Эвертон» находится лишь в одном набранном очке от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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