Гвардиола: «Никто не мог и предположить, что «Эвертон» окажется так низко»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой перед матчем против «Эвертона».

«Никто не мог и предположить, что «Эвертон» окажется так низко. Но я нахожусь здесь не для того, чтобы разбираться в причинах этого. В составе «Эвертона» есть прекрасные игроки, которые сделают всё, чтобы исправить ситуацию. Нам будет тяжело, но я не сомневаюсь в своей команде», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» состоится уже сегодня, 26 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:30 по московскому времени.