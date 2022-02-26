Лэмпард заверил, что «Эвертон» окажет максимальную поддержку украинцу Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался об украинском защитнике своей команды Виталии Миколенко.

Сегодня, 26 февраля, «ирискам» предстоит сыграть дома с «Манчестер Сити», и Лэмпард отметил, что не будет ставить в стартовый состав Миколенко, но готов вместе с клубом оказывать молодому защитнику всяческую поддержку, как и его семье.

«Мы готовы поддерживать его любыми способами. Ему нужно знать, что мы все здесь ради него. Сделаем всё возможное, чтобы помочь его семье», – приводит слова Фрэнка Лэмпарда The Guardian.

В то же время тренер отметил, что Миколенко находится в хорошей физической форме, и старательно тренируется, что позволяет убежать от тревожных мыслей, которые у него в голове, в связи с событиями развивающимися на родине Виталия.