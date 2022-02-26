«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» и находится в шаге от зоны вылета

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл на выезде против «Эвертона».
Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Манчестер Сити», но единственный опасный момент был у Ришарлисона, который бразилец не реализовал. Вторую половину «горожане» начали куда активнее и имели огромное количество моментов, но Пикфорд был надёжен. Додержаться «ирискам» не удалось, на 81-й минуте Фоден оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Важнейшая победа для подопечных Хосепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» закрепился на первой строчке, а «Эвертон» продолжает своё падение к зоне вылета.
|82'Фоден Фил (0:1)
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Кенни Джонджо•Дукуре Абдулай•Аллан Маркес • 57'Ван де Бек Донни 27' 71' (Алли Деле ( 71' ) • 90'Айуоби Алекс 88' (Эль-Гази Анвар ( 88') •Ришарлисон•Гордон Энтони 77' (Грэй Демарай ( 77')
Эдерсон Мораес • 87'Стоунс Джон•Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай 77' (Жезус Габриэль ( 77') •Фоден Фил • 89'Силва Бернарду•Стерлинг Рахим 77' (Марез Рияд ( 77')
26 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).