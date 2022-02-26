«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» и находится в шаге от зоны вылета

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл на выезде против «Эвертона».

Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Манчестер Сити», но единственный опасный момент был у Ришарлисона, который бразилец не реализовал. Вторую половину «горожане» начали куда активнее и имели огромное количество моментов, но Пикфорд был надёжен. Додержаться «ирискам» не удалось, на 81-й минуте Фоден оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Важнейшая победа для подопечных Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» закрепился на первой строчке, а «Эвертон» продолжает своё падение к зоне вылета.