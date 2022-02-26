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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» и находится в шаге от зоны вылета

26 Февраля 2022 • 22:42 Комментировать
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
окончен

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл на выезде против «Эвертона».

Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Манчестер Сити», но единственный опасный момент был у Ришарлисона, который бразилец не реализовал. Вторую половину «горожане» начали куда активнее и имели огромное количество моментов, но Пикфорд был надёжен. Додержаться «ирискам» не удалось, на 81-й минуте Фоден оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Важнейшая победа для подопечных Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» закрепился на первой строчке, а «Эвертон» продолжает своё падение к зоне вылета.

Эвертон 0:1Манчестер Сити
  82'Фоден Фил (0:1)
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонКин МайклКенни ДжонджоДукуре АбдулайАллан Маркес   57'Ван де Бек Донни   27'  71' (Алли Деле (  71'   90') Айуоби Алекс  88' (Эль-Гази Анвар (  88') РишарлисонГордон Энтони  77' (Грэй Демарай (  77')
Запасные: Бегович АсмирПаттерсон НэйтанТаунсенд АндросМиколенко ВиталийБрэнтуэйт ДжерредРондон Саломон
Эдерсон Мораес   87'Стоунс ДжонДиаш РубенЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган Илкай  77' (Жезус Габриэль (  77') Фоден Фил   89'Силва БернардуСтерлинг Рахим  77' (Марез Рияд (  77')
Запасные: Грилиш ДжекУокер КайлАке НатанФернандиньо ФернандоЗинченко АлександрСликер КиранКарсон Скотт
26 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити
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окончен Кристал Пэлас 1:1 Бёрнли 1.93 3.40 4.20
окончен Манчестер Юнайтед 0:0 Уотфорд 1.35 5.40 9.00
окончен Брайтон 0:2 Астон Вилла 2.25 3.25 3.35
окончен Эвертон 0:1 Манчестер Сити 10.50 5.80 1.28
27.02  17:00 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.17 3.50 3.40
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