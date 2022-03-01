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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Перед «Эвертоном» извинились за ошибку судьи в матче с «Манчестер Сити»

01 Марта 2022 • 13:34 Комментировать
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
окончен

Судейский комитет АПЛ извинился перед «Эвертоном» за ошибку рефери Пола Тирни в поединке 27-го тура с «Манчестер Сити».

По информации Sky Sports, в концовке матча Тирни не назначил одиннадцатиметровый в ворота манчестерской команды после того, как мяч попал в руку полузащитнику «Сити» Родри. Даже после консультации с судьями VAR Пол Тирни не решился поставить пенальти. В итоге «Эвертон» минимально уступил «горожанам» со счётом 0:1.

Стоит отметить, что глава судейского комитета Майкл Райли лично звонил главному тренеру «Эвертона» Фрэнку Лэмпарду для того, чтобы принести свои извинения.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пол Тирни
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