Клопп: «Я поблагодарил Алиссона, он снова спас нас в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход выездной встречи с «Кристал Пэлас» в рамках английской Премьер-лиги – «красные» добыли победу (1:3), но в заключительные десять минут матча могли потерять очки, позволив сопернику создать несколько моментов.

«Сегодня я увидел два абсолютно разных «Ливерпуля», как в том произведении о докторе Джекиле и Мистере Хайде. Мы были невероятны в первые 35 минут, но после перерыва у нас пропала компактность и образовались разрывы между линиями. Я поблагодарил Алиссона, он снова спас нас. Он сказал мне: «Это моя работа». В любом случае, это очень важная победа», - поделился впечатлениями Клопп в эфире Sky Sports.