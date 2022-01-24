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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником мадридского «Реала»

24 Января 2022 • 00:58 Комментировать
Кристал Пэлас
1:3
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» может усилиться за счет мадридского «Реала», мерсисайдцы проявляют интерес к 19-летнему Эдуардо Камавинге. Он пока что не может закрепиться в составе мадридского суперклуба, англичанам же, в свою очередь, импонирует манера игры Камавинги, сообщает El Nacional. Родившийся в Анголе футболист перебрался в «Реал» в конце августа 2021 года, за него были уплачены 40 миллионов евро, которые достались французскому «Ренну».

Но в составе «Реала» Камавинга сыграл только пять матчей и забил один гол, поразив ворота «Сельты» в матче чемпионата Испании 12 сентября 2021 года. Камавинга уже получал приглашение и в сборную Франции, сыграв за нее три матча и став самым юным футболистом французской сборной с 1914 года. Забив же в ворота Украины (7:1), он стал и самым юным автором гола в футболке французской сборной со все того же 1914 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эдуардо Камавинга
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