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Ловрен: «Салаху нужен европейский паспорт, чтобы войти в сборную года»

18 Января 2022 • 17:31 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
5.70 4.15 1.57
23.01 17:00

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен раскритиковал FIFA за то, что египтянин Мохамед Салах не попал в символическую сборную года. Хорват недоумевает, почему его бывший партнёр по «Ливерпулю» не попал в состав, учитывая прошлогоднюю результативность.

«Люди, которые разбираются в футболе знают, что Салах должен быть в сборной FIFPro. Что ему нужно, для того, чтобы попасть туда? Наверное, европейские паспорт», – такую запись хорватский защитник опубликовал у себя в «Твиттере».

Отметим, что в этом сезоне Салах забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 20 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Деян Ловрен Мохамед Салах
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Января 2022 в 17:42
Забери его у португальской проститутки, а ему отдай африканский... Он ему больше подойдёт.. Делов-то.. Хе-хе..
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