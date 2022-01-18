Ловрен: «Салаху нужен европейский паспорт, чтобы войти в сборную года»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен раскритиковал FIFA за то, что египтянин Мохамед Салах не попал в символическую сборную года. Хорват недоумевает, почему его бывший партнёр по «Ливерпулю» не попал в состав, учитывая прошлогоднюю результативность.

«Люди, которые разбираются в футболе знают, что Салах должен быть в сборной FIFPro. Что ему нужно, для того, чтобы попасть туда? Наверное, европейские паспорт», – такую запись хорватский защитник опубликовал у себя в «Твиттере».

Отметим, что в этом сезоне Салах забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 20 матчах АПЛ.