Клопп не думает, что «Ливерпуль» снова разгромит «Кристал Пэлас» со счётом 7:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что по его мнению, мерсисайдцы не смогут вновь добыть выездную победу над «Кристал Пэлас» со счётом 7:0. Отметим, что аналогичный матч в прошлом сезоне на «Селхёрст Парк» завершился именно с таким счётом.

«Это была ошибка природы. В том матче у них были шансы, которые были не реализованы. Мы же забили всё, что могли. Конечно, мы не ждём такого же результата в ближайшем матче», – сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» состоится 23 января на «Селхёрст Парк». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.