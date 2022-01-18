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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на игрока «Фулхэма»

18 Января 2022 • 16:24 Комментировать
Сток Сити
...
Фулхэм
3.70 3.40 2.05
22.01 18:00

Английский  «Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Фулхэма» Фабио Карвальо. У 19-летнего игрока летом заканчивается контракт с «дачниками», поэтому в июне он может достаться «мерсисайдцам» бесплатно.

По сообщениям The Sun, еще одним претендентов на Карвалью является лондонский «Вест Хэм». Возможно, этот вариант для футболиста будет более предпочтительным, ведь в стане молотобойцев у Фабио будет больше шансов закрепиться в основе.

Отметим, что в этом сезоне Карвальо забил пять голов и отдал один ассист в 15 матчах Чемпионшипа. В прошлом сезоне футболист сумел отличиться в АПЛ, забив в ворота «Саутгемптона».

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Ливерпуль Фулхэм
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