«Ливерпуль» повторил свою рекордную серию в АПЛ

«Ливерпуль» снова одержал победу над «Кристал Пэлас» на «Селхерт Парк», пусть и не со счетом 7:0, как в прошлом году. В этот раз подопечные Клоппа забили «всего» три мяча, да еще и пропустили при этом...

Тем не менее, «Ливерпуль» положил в копилку важные три очка, а также продлил свою победную серию в матчах АПЛ с «Кристал Пэлас» - стартовав в 2017 году, на настоящий момент она составляет уже десять матчей кряду.

И это - повторение клубного рекорда. Ранее «Ливерпуль» выигрывал десять матчей кряду у «Болтона» (2007-2011) и «Вулверхэмптона» - с 2011 года, но эта серия еще открыта и новый рекорд может быть установлен в мае, когда в последнем туре «Ливерпуль» примет на своем поле «волков».