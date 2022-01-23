«Кристал Пэлас» едва не отбрал очки у «Ливерпуля»

В 23-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» провёл непростой матч с «Кристал Пэлас». «Красные» в гостях добились перевеса в первом тайме, когда после подач Эндрю Робертсона забивали Виргил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен. Лондонцы ответили уймой моментов и голом Эдуара Одсонна, которого на пустые ворота вывел Жан-Филипп Матета. Тем не менее, спасти матч «Кристал Пэлас» не смог, пропустив с 11 метров от Фабиньо - 1:3.
«Ливерпуль» сократил отставание от лидера до 9 очков.
Протокол игры
|8'Ван Дейк Виргил (0:1)
|32'Окслейд-Чемберлен Алекс (0:2)
|(1:2) Эдуар Одсонн55'
|89'Фабиньо Энрике (1:3)
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл • 90'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор • 49'Хьюз Уилл 61' 77' (Бентеке Кристиан ( 77') •Шлупп Джеффри • 82'Олисе Майкл•Матета Жан-Филипп 77' (Айю Джордан ( 77') •Эдуар Одсонн 68' (Эзе Эберечи ( 68')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент 90' (Гомес Джо ( 90') •Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан•Фабиньо Энрике•Джонс Кёртис•Окслейд-Чемберлен Алекс 60' (Минамино Такуми ( 60') •Фирмино Роберто 81' 90' (Милнер Джеймс ( 90') •Жота Диогу
23 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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