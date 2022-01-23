«Кристал Пэлас» едва не отбрал очки у «Ливерпуля»

В 23-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» провёл непростой матч с «Кристал Пэлас». «Красные» в гостях добились перевеса в первом тайме, когда после подач Эндрю Робертсона забивали Виргил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен. Лондонцы ответили уймой моментов и голом Эдуара Одсонна, которого на пустые ворота вывел Жан-Филипп Матета. Тем не менее, спасти матч «Кристал Пэлас» не смог, пропустив с 11 метров от Фабиньо - 1:3.

«Ливерпуль» сократил отставание от лидера до 9 очков.