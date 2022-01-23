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«Кристал Пэлас» едва не отбрал очки у «Ливерпуля»

23 Января 2022 • 18:55 Комментировать
Кристал Пэлас
1:3
Ливерпуль
окончен

В 23-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» провёл непростой матч с «Кристал Пэлас». «Красные» в гостях добились перевеса в первом тайме, когда после подач Эндрю Робертсона забивали Виргил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен. Лондонцы ответили уймой моментов и голом Эдуара Одсонна, которого на пустые ворота вывел Жан-Филипп Матета. Тем не менее, спасти матч «Кристал Пэлас» не смог, пропустив с 11 метров от Фабиньо - 1:3.

«Ливерпуль» сократил отставание от лидера до 9 очков.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:3Ливерпуль
  8'Ван Дейк Виргил (0:1)
  32'Окслейд-Чемберлен Алекс (0:2)
(1:2) Эдуар Одсонн55'   
  89'Фабиньо Энрике (1:3)
Гуаита ВисентеУорд Джоэл   90'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер Конор   49'Хьюз Уилл   61'  77' (Бентеке Кристиан (  77') Шлупп Джеффри   82'Олисе МайклМатета Жан-Филипп  77' (Айю Джордан (  77') Эдуар Одсонн  68' (Эзе Эберечи (  68')
Запасные: Миливоевич ЛукаРидевальд ЖайроФергюсон Натан IIБатлэнд ДжекКелли МартинКлайн Натаниэль
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  90' (Гомес Джо (  90') Матип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон ДжорданФабиньо ЭнрикеДжонс КёртисОкслейд-Чемберлен Алекс  60' (Минамино Такуми (  60') Фирмино Роберто   81'  90' (Милнер Джеймс (  90') Жота Диогу
Запасные: Гордон КайдКеллехер КаомхинУильямс НекоЦимикас КостасКонате ИбраимаМортон Тайлер
23 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Ливерпуль Кристал Пэлас
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окончен Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль 5.70 4.20 1.58
окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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