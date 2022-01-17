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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не попал в сборную года по версии ФИФА – он был одним из трёх претендентов на звание лучшего футболиста

17 Января 2022 • 22:44 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
5.40 4.05 1.60
23.01 17:00

Церемония награждения FIFA The Best и оглашение победителей в различных номинациях премии снова вызвали немало вопросов в футбольном сообществе. В частности, болельщики отмечают непоследовательность организаторов.

Например, в символическую сборную года не попал голкипер «Челси» Эдуар Менди, который перед этим был признан лучшим вратарем прошедшего сезона.

Еще более странной является ситуация с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом  - египтянин претендовал на главный приз, войдя в тройку основных кандидатов, но при этом почему-то тоже отсутствовал в списке одиннадцати лучших футболистов. Его место в сборной заняли Эрлинг Холанн и Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Января 2022 в 22:56
это и есть подтверждение дебилоидским призам и рейтингам ... сами себе противоречат , причем всегда .
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18.01  22:30 Бёрнли ... Уотфорд 2.20 3.35 3.40
18.01  23:00 Брайтон ... Челси 4.90 3.70 1.75
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