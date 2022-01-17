Салах не попал в сборную года по версии ФИФА – он был одним из трёх претендентов на звание лучшего футболиста

Церемония награждения FIFA The Best и оглашение победителей в различных номинациях премии снова вызвали немало вопросов в футбольном сообществе. В частности, болельщики отмечают непоследовательность организаторов.

Например, в символическую сборную года не попал голкипер «Челси» Эдуар Менди, который перед этим был признан лучшим вратарем прошедшего сезона.

Еще более странной является ситуация с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом - египтянин претендовал на главный приз, войдя в тройку основных кандидатов, но при этом почему-то тоже отсутствовал в списке одиннадцати лучших футболистов. Его место в сборной заняли Эрлинг Холанн и Криштиану Роналду.