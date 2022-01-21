Бентеке не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что нападающий Кристиан Бентеке не покинет команду в это трансферное окно. По словам экс-капитана «Арсенал», футболист останется на «Селхёрст Парк» как минимум до конца сезона.

«Я думаю, что он останется в клубе. Кристиан любит эту команду и является её частью. Мне даже не нужно давать какие-либо комментарии по этому поводу, потому что у меня в голове даже не появлялись мысли о его уходе», – заявил Виейра на предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Ливерпулем».

Отметим, что Кристиан Бентеке перешёл в «Кристал Пэлас» как раз из «Ливерпуля». В 2016 году «орлы» заплатили за футболиста свыше 30 миллионов евро.