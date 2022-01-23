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Наставник «Кристал Пэлас» Виейра обвинил судейскую бригаду в поражении от «Ливерпуля»

23 Января 2022 • 20:13 Комментировать
Кристал Пэлас
1:3
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра остался недоволен работой судейской бригады в матче против «Ливерпуля». Подопечные французского специалиста уступили мерсисайдцам со счетом 1:3, но наставник считает, что исход встречи мог бы быть иным, если бы не ошибки арбитра.

«Мы хорошо взвинтили темп во втором тайме, но потом был этот пенальти. Судья нас сегодня убил, там не было нарушения, я много раз пересмотрел повтор эпизода. Пусть теперь рефери объясняет свое решение. Конечно, Жота сыграл умно, но контакты – это и есть суть футбола. Я разочарован», - приводит слова Виейра ВВС.

Напомним, что вышеупомянутый момент произошел на 89-й минуте противостояния, когда «Ливерпуль» имел преимущество всего в один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Патрик Виейра Кристал Пэлас
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окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
окончен Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль 5.70 4.20 1.58
Идет 62 минута Челси 2:0 Тоттенхэм 1.70 3.95 4.80
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