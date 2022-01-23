Клопп поставил пиво фанатам своей команды после победы над «орлами»

Юрген Клопп подтвердил свою репутацию несколько неформального тренера - любитель хэви-металла решил поздравить своей команды с победой над «Кристал Пэлас» парой-тройкой бутылочек пива, которые собственноручно и преподнес прямо возле командного автобуса.

О необычном жесте сообщает телеграм-канал «Английский акцент». Правда, какое именно пиво преподнес немецкий наставник болельщикам, не сообщается. Не исключено, что это по-прежнему был все тот же Carlsberg - бренд, красовавшийся на футболках игроков «Ливерпуля» много-много лет.

Ну а вы бы что выпили, будучи фанатом «Ливерпуля»?