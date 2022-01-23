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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп поставил пиво фанатам своей команды после победы над «орлами»

23 Января 2022 • 21:43 Комментировать
Кристал Пэлас
1:3
Ливерпуль
окончен

Юрген Клопп подтвердил свою репутацию несколько неформального тренера - любитель хэви-металла решил поздравить своей команды с победой над «Кристал Пэлас» парой-тройкой бутылочек пива, которые собственноручно и преподнес прямо возле командного автобуса.

О необычном жесте сообщает телеграм-канал «Английский акцент». Правда, какое именно пиво преподнес немецкий наставник болельщикам, не сообщается. Не исключено, что это по-прежнему был все тот же Carlsberg - бренд, красовавшийся на футболках игроков «Ливерпуля» много-много лет.

Ну а вы бы что выпили, будучи фанатом «Ливерпуля»?

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль 5.70 4.20 1.58
окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
окончен Челси 2:0 Тоттенхэм 1.70 3.95 4.80
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