«Кристал Пэлас» отказался от идеи покупки Рэмзи

Мы уже сообщали об интересе «Кристал Пэласа» к валлийскому полузащитнику «Ювентуса» Аарону Ремзи, которому руководство туринского клуба дало понять, что он волен покинуть расположение команды, если он того желает. Однако, как сообщает Daily Mail, «орлы» быстро отказались от этой идеи, несмотря на то, что Ремзи воодушевился перспективой совместной работы с Патриком Виейра. Причины отказа от покупки либо аренды игрока не сообщаются.

Ранее Ремзи уже отклонил предложения от «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Бернли», а также предложения из Ла Лиги. Но и на «Селхерст Парке» ему поиграть, видимо, не суждено. Во всяком случае, пока что.