Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» отказался от идеи покупки Рэмзи

21 Января 2022 • 04:14 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
6.00 4.20 1.55
23.01 17:00

Мы уже сообщали об интересе «Кристал Пэласа» к валлийскому полузащитнику «Ювентуса» Аарону Ремзи, которому руководство туринского клуба дало понять, что он волен покинуть расположение команды, если он того желает. Однако, как сообщает Daily Mail, «орлы» быстро отказались от этой идеи, несмотря на то, что Ремзи воодушевился перспективой совместной работы с Патриком Виейра. Причины отказа от покупки либо аренды игрока не сообщаются.

Ранее Ремзи уже отклонил предложения от «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Бернли», а также предложения из Ла Лиги. Но и на «Селхерст Парке» ему поиграть, видимо, не суждено. Во всяком случае, пока что.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Аарон Ремзи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Уотфорд ... Норвич 2.02 3.55 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
04:48 · Англия. Чемпионшип
«Суонси» усилился игроком «Боруссии»
04:42 · Англия. Чемпионшип
«Манчестер Сити» отправил Дойла в «Кардифф»
04:14 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» отказался от идеи покупки Рэмзи
04:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» вернул в «Грассхоппер» полузащитника сборной Японии
01:48 · Англия. Кубок лиги
Клопп поведал о «невероятной атмосфере в раздевалке» после победы над «Арсеналом»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» потерял Кампанью - эквадорец отбыл в МЛС
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в тринадцатый раз, это рекорд турнира
00:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от аренды хавбека «Лиона», посчитав сделку слишком дорогой слухи
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать вратаря из МЛС
00:37 · Англия. Премьер-лига
Льорис согласовал новый 2-летний контракт с «Тоттенхэмом»
00:01 · Англия. Кубок лиги
Продолжается уникальная гостевая серия «Ливерпуля» - не проигрывает уже 39 матчей, если ведёт в счёте к перерыву
20 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» потерял интерес к Закария, теперь «Бавария» - главный претендент слухи
23:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Милан» включились в борьбу за Обамеянга слухи
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Адама Траоре слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Рангник решил оставить Элангу в «МЮ» после просмотра нарезок матчей с его участием на YouTube 1
Все новости
Рекомендуем