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Теннис в Манчестере: «Сити» пропустил три от «Лестера», но выиграл с разгромом

26 Декабря 2021 • 19:52 Комментировать (3)
Манчестер Сити
6:3
Лестер
окончен

В матче 19-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Сити» и «Лестер».

Протокол игры  
Манчестер Сити 6:3 Лестер
(1:0) Де Брёйне Кевин 5'    
(2:0) Марез Рияд 14'    
(3:0) Гюндоган Илкай 21'    
(4:0) Стерлинг Рахим 25'    
    55' Мэддисон Джеймс (4:1)
    59' Лукмен Адемола (4:2)
    65' Ихеаначо Келечи (4:3)
(5:3) Лапорт Эмерик 69'    
(6:3) Стерлинг Рахим 87'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Диаш Рубен Лапорт Эмерик Зинченко Александр Де Брёйне Кевин   71' (Фоден Фил (   71') Фернандиньо Фернандо   90' Гюндоган Илкай Марез Рияд Силва Бернарду Стерлинг Рахим
Запасные: Грилиш Джек Палмер Коул Аке Натан Стеффен Закари Мбете-Тату Люк Жезус Габриэль Kayky Карсон Скотт
Шмейхель Каспер Олбрайтон Марк Амарти Даниэль Вестергор Янник   45' Томас Люк Перес Айосе   46' (Кастань Тимоти (   46') Тилеманс Юри   71' (Чодури Хамза (   71') Дьюзбери-Холл Кирнан Лукмен Адемола Мэддисон Джеймс   75' Ихеаначо Келечи
Запасные: Варди Джейми Дэйли-Кэмпбелл Вонте Нельсон Бен Сумаре Бубакари Ндиди Уилфред Якупович Элдин
26 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Сложная неделя выдалась у «Лестера». Сначала Джейми Варди и компания чуть не выбили из Кубка английской лиги «Ливерпуль». К 33-й минуте наколотили 3 гола, уверенно лидировали, но растеряли преимущество и уступили в серии пенальти. Уставшие «лисы» приехали на «Этихад», где «Манчестер Сити» планировал сохранить или приумножить единоличное лидерство в чемпионате.

Хосеп Гвардиола для этих целей бросил в бой всех сильнейших, к счастью, коронавирус обошёл «горожан» стороной. Де Брейне, Стерлинг, Марез и Бернарду Силва вышли играть с первых минут. А вот у «Лестера» в нападении неожиданно появился Ихеаначао, пришедший как раз из «Сити». Патсон Дака матч пропускал, Джейми Варди остался на скамейке запасных. Но об этих исполнителях говорить не приходилось, ведь «горожане» начали очень мощно.

Оборона «Лестера» не понимала, как противостоять скоростям хозяев. К 14-й минуте Ксапер Шмейхель уже пропустил дважды и вопросы по победителю отпали. Сначала сработал вертикальная атака с забросом на Силву, скидкой на Фернандиньо и мягким пасом в штрафную площадь. Кевин де Брейне ловко мяч подработал и точно пробил метров с 11. А затем Тилеманс неуклюже помог обороне, завалив Лапорта. Рияд Марез с пенальти пальнул точно в «девять» - 2:0.

«Лестер» мог вернуть призрачную надежду на интригу, но Эдерсон в шикарном прыжке перевёл в перекладину удар Джеймса Мэддисона со штрафного. С игры же у «лис» ровным счётом ничего не получалось. А вот «МанСити» взял и оформил разгром к середине первого тайма. Шмейхель неудачно прервал прострел Канселу, отправив мяч точно набегающему Гюндогану. Илкай в упор расстрелял ворота «Лестера».

Совсем страшным положение дел стало через 5 минут. Рахим Стерлинг заработал пенальти и сам же его реализовал, оставив немой вопрос о том, приехал ли «Лестер» на игру – 4:0. Пятый мог прилететь ещё до перерыва, но Каспер Шмейхель дважды выручил после очень опасных ударов Гюндогана и Стерлинга. «Сити» закономерно расслабился, получив гол престижа через 10 минут после старта второго тайма.

Мэддисон убежал от Ляпорта после заброса Кастаня, сыграл в «стеночку» с Ихеаначо и хладнокровно пробил мимо Эдерсона. «Горожане» не поверили, что гости смогут возродить интригу, но тут прилетел ещё и результативный удар Лукмана. Мэддисон на дриблинге разобрался с двумя соперниками, покатил на Ихеаначо, а тот одной передачей вывел Адемолу на Эдерсона, и Лукман точно пробил.

Совсем весело стало, когда всё тот же Мэддисон разогнал контратаку «Лестера» после углового «Сити» и завершил её мощным ударом. Эдерсон перевёл мяч в перекладину, а на добивании сыграл Ихеаначо. Гости уже представляли свой камбэк, но ровно через три минуты Эмерик Лапорт остудил «лисий» пыл. Защитник «Сити» выиграл верх после подачи Мареза от угла поля и кивнул точно в угол. И уже в самой концовке Стерлинг добил «Лестер». Рахим удачно сыграл на отскоке и установил окончательный счёт – 6:3.

Второй матч кряду «Лестер» забивает гранду три мяча («Сити» после «Ливерпуля»), и второй раз проигрывает. А команда Хосепа Гвардиолы после победы с теннисным счётом оторвалась от «красных» на 6 очков. Правда, у «Ливерпуля» ещё матч в запасе.

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Лестер Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
26 Декабря 2021 в 20:10
ай...какой висёлый мачт...с нрадам галоф...))) ну сафсем ни скушный с фиирверкам под новай гот...)))
ARTUR
26 Декабря 2021 в 20:02
Бомбический результат и матч .
ингерман
26 Декабря 2021 в 19:55
ай молоцы робяты.. красавы! )))
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окончен Манчестер Сити 6:3 Лестер
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