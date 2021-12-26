Теннис в Манчестере: «Сити» пропустил три от «Лестера», но выиграл с разгромом

В матче 19-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Сити» и «Лестер».

Сложная неделя выдалась у «Лестера». Сначала Джейми Варди и компания чуть не выбили из Кубка английской лиги «Ливерпуль». К 33-й минуте наколотили 3 гола, уверенно лидировали, но растеряли преимущество и уступили в серии пенальти. Уставшие «лисы» приехали на «Этихад», где «Манчестер Сити» планировал сохранить или приумножить единоличное лидерство в чемпионате.

Хосеп Гвардиола для этих целей бросил в бой всех сильнейших, к счастью, коронавирус обошёл «горожан» стороной. Де Брейне, Стерлинг, Марез и Бернарду Силва вышли играть с первых минут. А вот у «Лестера» в нападении неожиданно появился Ихеаначао, пришедший как раз из «Сити». Патсон Дака матч пропускал, Джейми Варди остался на скамейке запасных. Но об этих исполнителях говорить не приходилось, ведь «горожане» начали очень мощно.

Оборона «Лестера» не понимала, как противостоять скоростям хозяев. К 14-й минуте Ксапер Шмейхель уже пропустил дважды и вопросы по победителю отпали. Сначала сработал вертикальная атака с забросом на Силву, скидкой на Фернандиньо и мягким пасом в штрафную площадь. Кевин де Брейне ловко мяч подработал и точно пробил метров с 11. А затем Тилеманс неуклюже помог обороне, завалив Лапорта. Рияд Марез с пенальти пальнул точно в «девять» - 2:0.

«Лестер» мог вернуть призрачную надежду на интригу, но Эдерсон в шикарном прыжке перевёл в перекладину удар Джеймса Мэддисона со штрафного. С игры же у «лис» ровным счётом ничего не получалось. А вот «МанСити» взял и оформил разгром к середине первого тайма. Шмейхель неудачно прервал прострел Канселу, отправив мяч точно набегающему Гюндогану. Илкай в упор расстрелял ворота «Лестера».

Совсем страшным положение дел стало через 5 минут. Рахим Стерлинг заработал пенальти и сам же его реализовал, оставив немой вопрос о том, приехал ли «Лестер» на игру – 4:0. Пятый мог прилететь ещё до перерыва, но Каспер Шмейхель дважды выручил после очень опасных ударов Гюндогана и Стерлинга. «Сити» закономерно расслабился, получив гол престижа через 10 минут после старта второго тайма.

Мэддисон убежал от Ляпорта после заброса Кастаня, сыграл в «стеночку» с Ихеаначо и хладнокровно пробил мимо Эдерсона. «Горожане» не поверили, что гости смогут возродить интригу, но тут прилетел ещё и результативный удар Лукмана. Мэддисон на дриблинге разобрался с двумя соперниками, покатил на Ихеаначо, а тот одной передачей вывел Адемолу на Эдерсона, и Лукман точно пробил.

Совсем весело стало, когда всё тот же Мэддисон разогнал контратаку «Лестера» после углового «Сити» и завершил её мощным ударом. Эдерсон перевёл мяч в перекладину, а на добивании сыграл Ихеаначо. Гости уже представляли свой камбэк, но ровно через три минуты Эмерик Лапорт остудил «лисий» пыл. Защитник «Сити» выиграл верх после подачи Мареза от угла поля и кивнул точно в угол. И уже в самой концовке Стерлинг добил «Лестер». Рахим удачно сыграл на отскоке и установил окончательный счёт – 6:3.

Второй матч кряду «Лестер» забивает гранду три мяча («Сити» после «Ливерпуля»), и второй раз проигрывает. А команда Хосепа Гвардиолы после победы с теннисным счётом оторвалась от «красных» на 6 очков. Правда, у «Ливерпуля» ещё матч в запасе.