Многие авторитетные источники подтвердили переход вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса в «Барселону». Согласно предоставленным данным, клубы уладили все детали сделки, а сумма трансфера составит около 55 миллионов евро, которые будут выплачиваться частями.

По информации портала Goal, вырученные за испанца деньги «Сити» планирует потратить на форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна. Отмечается, что теперь у «горожан» появилась возможность сделать более щедрое предложение игроку и вписаться в лимиты финансового фэйр-плей.

Таким образом, клуб наверняка откажется от идеи приобретения лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если переговоры с норвежским футболистом пройдут успешно.