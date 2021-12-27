Гвардиола: «Зинченко и Канселу - не самые лучшие защитники»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своих защитниках после яркой победы над «Лестером».

«Если брать по отдельности, то Гюндоган, Зинченко и Канселу не самые лучшие защитники. Однако они умеют владеть мячом. Это единственная причина, по которой они стабильны. Важно то, как они обращаются с ним. Благодаря этим умениям они создают моменты для команды», - приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что «горожане» обыграли «Лестер» со счетом 6:3.

После 19 туров «Манчестер Сити» имеет в своем активе 47 набранных баллов и лидирует в турнирной таблице АПЛ.