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Источник: «Манчестер Сити» не вычёркивал Кейна из списка желаемых приобретений слухи

25 Декабря 2021 • 22:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
Через 17 ч. 38 мин.

В последние несколько дней британская пресса писала о том, что «Манчестер Сити» отказался от идеи приобретения нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Но, журналисты авторитетного издания The Athletic разузнали альтернативную информацию по этому поводу.

Согласно источнику, Кейн до сих пор остается одной из приоритетных целей горожан. Все потому, что наставник Хосеп Гвардиола является большим поклонником форварда, отмечая его умение сыграть как на острие, так и в оттяжке.

Единственная преграда – позиция руководства «Тоттенхэма», которая не изменилась с лета. Именно поэтому «Сити» может решить подождать еще полгода, отказавшись делать запросы ближайшей зимой.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн
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