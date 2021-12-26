Гвардиола – о трёх пропущенных голах от «Лестера»: «Я доволен защитой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Лестером», в котором его подопечные победили со счетом 6:3. Испанский специалист заявил, что он не имеет претензий к своим игрокам, несмотря на пропущенные голы.

«Я недоволен игрой защиты в стартовые минуты второго тайма? Нет, это не так, я всем доволен. Просто соперник выдал действительно ударный отрезок, это их заслуга. У нас же получилась выдающаяся первая половина встречи. Не считаю, что нужно сейчас обращать внимание на отрыв в шесть очков от преследователей. График настолько запутанный, что ничего непонятно. Например, у «Тоттенхэма», если не ошибаюсь, на три-четыре сыгранных матча меньше, чем у остальных», - заявил Гвардиола на флэш-интервью в эфире Sky Sports.