«Манчестер Сити» забил четыре мяча «Лестеру» уже в первые полчаса игры

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» продолжает уничтожать своих соперников на пути к чемпионству. В первом матче программы Boxing Day «горожане» не чувствуют сопротивления со стороны «Лестера», идущего десятым в турнирной таблице.

К 25-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы успели отметиться уже четырьмя безответными голами. Дебютным взятием ворот отличился Кевин де Брёйне, а поддержать его смогли Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Примечательно, что алжирец и англичанин реализовали удары с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Сити» может на шесть очков оторваться от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев еще останется игра в запасе.

Проследить за дальнейшим развитием событий в противостоянии с «Лестером» можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция.