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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» забил четыре мяча «Лестеру» уже в первые полчаса игры

26 Декабря 2021 • 18:30 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Лестер
2-й тайм

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» продолжает уничтожать своих соперников на пути к чемпионству. В первом матче программы Boxing Day «горожане» не чувствуют сопротивления со стороны «Лестера», идущего десятым в турнирной таблице.

К 25-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы успели отметиться уже четырьмя безответными голами. Дебютным взятием ворот отличился Кевин де Брёйне, а поддержать его смогли Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Примечательно, что алжирец и англичанин реализовали удары с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Сити» может на шесть очков оторваться от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев еще останется игра в запасе.

Проследить за дальнейшим развитием событий в противостоянии с «Лестером» можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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Идет 48 минута Вест Хэм 0:1 Саутгемптон
Идет 49 минута Манчестер Сити 4:0 Лестер
Идет 50 минута Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
Идет 49 минута Норвич 0:2 Арсенал
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