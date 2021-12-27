«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем домашнем стадионе принимал «Лестер». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 6:3. Примечательно, что эта «виктория» стала для «горожан» 35-й за календарный год в Премьер-лиге.

Таким образом, «Манчестер Сити» побил свой же рекорд, установленный в предыдущем туре, когда манкунианцы одолели «Ньюкасл» (4:0).

Напомним, что до этого рекордсменом по данному показателю был «Ливерпуль», который в 1982 году отпраздновал 33 победы.

После 19 туров команда Гвардиолы лидирует в АПЛ с 6-очковым отрывом.