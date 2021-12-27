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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ

27 Декабря 2021 • 09:36 Комментировать (1)
Манчестер Сити
6:3
Лестер
окончен

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем домашнем стадионе принимал «Лестер». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 6:3. Примечательно, что эта «виктория» стала для «горожан» 35-й за календарный год в Премьер-лиге.

Таким образом, «Манчестер Сити» побил свой же рекорд, установленный в предыдущем туре, когда манкунианцы одолели «Ньюкасл» (4:0).

Напомним, что до этого рекордсменом по данному показателю был «Ливерпуль», который в 1982 году отпраздновал 33 победы.

После 19 туров команда Гвардиолы лидирует в АПЛ с 6-очковым отрывом.

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Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Мурыч
27 Декабря 2021 в 11:00
Здравствуй Сергей. Сити это не манкунианцы. На сколько мне известно. Откуда пошло прозвище манкунианцы у Манчестер Юнайтед. Раньше табло на стадионе, состояла из шести букв для каждой команды и Манчестер Юнайтед писали так MANCUN. С наступающим новым годом всех благ желаю.
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27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
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