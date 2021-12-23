​«Манчестер Сити» не купит нападающего после ухода Торреса

Ферран Торрес находится на грани перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону». На пресс-конференции в четверг рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола дал понять, что сделка близка к закрытию. При этом испанский тренер отметил, что клуб не собирается подписывать нового игрока на эту позицию.

«Купим ли мы кого-то после ухода Торреса? Нет, мы не собираемся подписывать нападающего в январе», - сказал Гвардиола.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 26 декабря. Команда Хосепа Гвардиолы на своём поле сыграет против «Лестера». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.