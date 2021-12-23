​Гвардиола: «Может, нам нужно устроить забастовку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу сверхплотного календаря Премьер-лиги.

«Если игроки и тренеры соберутся вместе и нанесут удар… простыми словами ничего не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, вещатели – бизнес важнее благополучия игроков. Простой пример – пять замен. Назовите мне хотя бы один аргумент, почему бы не позаботиться об игроках. Здесь этого не сделали.

Может, нам нужно устроить забастовку, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт», - высказался Гвардиола в ходе пресс-конференции в четверг.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 26 декабря против «Лестера».