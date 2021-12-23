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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Может, нам нужно устроить забастовку»

23 Декабря 2021 • 17:33 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Лестер
26.12 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу сверхплотного календаря Премьер-лиги.

«Если игроки и тренеры соберутся вместе и нанесут удар… простыми словами ничего не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, вещатели – бизнес важнее благополучия игроков. Простой пример – пять замен. Назовите мне хотя бы один аргумент, почему бы не позаботиться об игроках. Здесь этого не сделали.

Может, нам нужно устроить забастовку, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт», - высказался Гвардиола в ходе пресс-конференции в четверг.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 26 декабря против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nnike1969
23 Декабря 2021 в 18:40
В чужой монастырь своими правилами не лезут. Это Англия у них так устроена. Если что та не устраивает чемодан и вокзал. А про спортсменов думать нечего и так не играют а получают баснословные деньги.
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