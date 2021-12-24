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Гвардиола обратился к Фодену и Грилишу, которые публично высказали своё недовольство количеством игровой практики

24 Декабря 2021 • 16:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
26.12 18:00

На неделе несколько футболистов «Манчестер Сити», а именно полузащитники Фил Фоден и Джек Грилиш, в своих интервью намекнули на недовольство количеством игровой практики в команде. Главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось комментировать данную ситуацию на пресс-конференции.

«А что я должен ответить или сделать? Я не в праве запрещать кому-то что-то говорить, я не полиция. Смотрите, все футболисты уже достаточно взрослые и опытные, поэтому они сами должны отдавать отчет своим действиям. У нас нет никаких правил и запретов», - цитирует наставника The Sun.

Напомним, что на прошлой неделе оба игрока остались вне заявки «Сити» на матч с «Ньюкаслом», а Гвардиола назвал их менее готовыми к поединку, чем другие исполнители.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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