Де Брёйне прокомментировал яркую победу над «Лестером»

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился впечатлениями от вчерашнего поединка с «Лестером» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась крупной победой «горожан» со счетом 6:3.

«Это самое прекрасное время в году», - гласит сообщение бельгийского футболиста в инстаграм-аккаунте.

В прошедшем поединке Де Брёйне отметился забитым мячом. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец забил пять голов в 13 матчах.

В следующем туре манкунианцы на выезде встретятся с «Брентфордом». Поединок запланирован на среду, 29 декабря.