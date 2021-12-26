Роджерс посетовал на судейство в матче против «Сити» - критика снова обрушилась на арбитра Тирни

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался после разгромного поражения от «Манчестер Сити». Его команда пропустила шесть мячей, два из которых пришлись с 11-метровой отметки. Однако английский специалист не считает, что принятые судьями решения были правильными – он посетовал на работу VAR-арбитра Пола Тирни, у которого в прошлом туре случился конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Мы разочарованы назначенным в наши ворота пенальти. Это явно не было нарушением, но благодаря такому решению рефери соперник повел в счете 2:0, после чего они чувствовали себя более комфортно. Пол Тирни в последнее время часто неправильно интерпретирует моменты с физическим контактом между игроками. Нахожу невероятным, что он с комнаты VAR посоветовал указать на точку», - сказал Роджерс в эфире Sky Sports на послематчевом интервью.