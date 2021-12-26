Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс посетовал на судейство в матче против «Сити» - критика снова обрушилась на арбитра Тирни

26 Декабря 2021 • 20:46 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Лестер
окончен

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался после разгромного поражения от «Манчестер Сити». Его команда пропустила шесть мячей, два из которых пришлись с 11-метровой отметки. Однако английский специалист не считает, что принятые судьями решения были правильными – он посетовал на работу VAR-арбитра Пола Тирни, у которого в прошлом туре случился конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Мы разочарованы назначенным в наши ворота пенальти. Это явно не было нарушением, но благодаря такому решению рефери соперник повел в счете 2:0, после чего они чувствовали себя более комфортно. Пол Тирни в последнее время часто неправильно интерпретирует моменты с физическим контактом между игроками. Нахожу невероятным, что он с комнаты VAR посоветовал указать на точку», - сказал Роджерс в эфире Sky Sports на послематчевом интервью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Брендан Роджерс Пол Тирни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вест Хэм 2:3 Саутгемптон
окончен Манчестер Сити 6:3 Лестер
окончен Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 0:5 Арсенал
Идет 80 минута Астон Вилла 1:2 Челси
26.12  23:00 Брайтон ... Брентфорд
27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Декабря
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает Ляказетту продление контракта ещё на один год, игрок пока отказывается слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» 1
20:46 · Англия. Премьер-лига
Роджерс посетовал на судейство в матче против «Сити» - критика снова обрушилась на арбитра Тирни
20:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о трёх пропущенных голах от «Лестера»: «Я доволен защитой»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Только один футболист «Арсенала» забил в АПЛ 10 голов в более юном возрасте, чем Сака
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» окончательно потерял интерес к Погба 5 слухи
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Вест Хэм» проиграл дома 1
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добавил в шорт-лист двух вингеров – клуб начнёт переговоры следующим летом
19:31 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Лидса» намерен приобрести «Салернитану» и спасти клуб от понижения в классе
19:21 · Англия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что для перехода в «Эвертон» Головину надо «подкачаться»
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 декабря 2021
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» забил четыре мяча «Лестеру» уже в первые полчаса игры
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 декабря 2021
17:58 · Англия. Премьер-лига
Рангник обозначил ещё одну будущую трансферную цель «МЮ», обратив внимание на самого перспективного футболиста Германии 2 слухи
Все новости
Рекомендуем