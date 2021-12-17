​Артета высказался о будущем Уилшера, тренирующегося с «Арсеналом»

Джеку Уилшеру только 29 лет, но он находится в статусе свободного агента. Чтобы поддерживать себя в форме, английский полузащитник занимается в родном «Арсенале». По поводу будущего Уилшера высказался тренер «канониров» Микель Артета.

«Здорово, что он с нами. Он каждый день занимается с улыбкой и старается изо всех сил.

Талант Уилшера неоспорим. Некоторые говорят, что он лучший на тренировках. Он проходит тренерские курсы, и только от него зависит, каким будет его следующий шаг. Мы его поддержим.

Может ли Уилшер играть на высоком уровне? Конечно, 100%. Если он сомневается, я могу сказать ему об этом.

Подпишет ли «Арсенал» контракт с Уилшером? Это другая история», - слова Артеты приводит на своих страницах Goal.com.