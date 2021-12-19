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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бьелса не считает, что матч с «Арсеналом» стоило перенести

19 Декабря 2021 • 00:13 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в субботней игре Премьер-лиги против «Арсенала» не рассчитывал на большую группу игроков. Тем не менее, аргентинец не стал жаловаться, а также выступил с мнением о том, что игру не стоило переносить.

«Стоило ли перенести игру? Нет, нет. Правила не предусматривают переноса матча из-за травм. У нас не было десяти игроков: один был дисквалифицирован, ещё один заболел, а остальные игроки не могли сыграть из-за травм», - слова Бьелсы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист football.london Крис Уитли.

Напомним, что «Лидс» проиграл «Арсеналу» на своём поле с результатом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса
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19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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