Бьелса не считает, что матч с «Арсеналом» стоило перенести

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в субботней игре Премьер-лиги против «Арсенала» не рассчитывал на большую группу игроков. Тем не менее, аргентинец не стал жаловаться, а также выступил с мнением о том, что игру не стоило переносить.

«Стоило ли перенести игру? Нет, нет. Правила не предусматривают переноса матча из-за травм. У нас не было десяти игроков: один был дисквалифицирован, ещё один заболел, а остальные игроки не могли сыграть из-за травм», - слова Бьелсы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист football.london Крис Уитли.

Напомним, что «Лидс» проиграл «Арсеналу» на своём поле с результатом 1:4.