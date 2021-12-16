«Арсенал» предпримет попытку приобрести восходящую звезду «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Арсенал» намерен шокировать трансферный рынок попыткой переманить к себе воспитанника и восходящую звезду «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. «Канониры» хотят воспользоваться тем, что молодой футболист начал получать меньше игровой практики в составе манкунианцев.

Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Помимо этого, источник назвал двух других претендентов на Гринвуда – среди них числятся «Барселона» и «Ювентус».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он отметился пятью результативными действиями в 12 матчах АПЛ, а также признавался лучшим игроков месяца в «МЮ» по итогам августа.