​Бьелса не стал жаловаться на множество травм

В игре против «Арсенала» рулевой «Лидса» Марсело Бьелса не рассчитывал на многих игроков. В запасе у «павлинов» и вовсе не было ни одного игрока основной обоймы. Там даже оказался 15-летний футболист. Впрочем, Бьелса не стал жаловаться после поражения 1:4.

«Я не могу игнорировать тот факт, что нам не хватало 10 игроков. Робин Кох не играл четыре месяца, и было не лучшим решением его выпускать. В четверг игрок упал на плечо Чарли Крессуэлла, он получил травму. А Диего Льоренте заболел и пропустит 10 дней.

Таким образом, в одной линии у нас не было восьми игроков. У нас не было восьми защитников и трёх нападающих. Да, было сложно, но я не могу оправдать поражение отсутствием игроков», - сказал Бьелса BBC.