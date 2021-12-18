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​«Арсенал» третьим после «Эвертона» и «Ливерпуля» достиг отметки в 7000 голов в топ-дивизионе

18 Декабря 2021 • 21:30 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

«Арсенал» не испытывает проблем в гостях у обескровленного «Лидса». После первого тайма команда Микеля Артеты громит соперника со счётом 3:0 благодаря дублю Габриэля Мартинелли и голу Букайо Сака.

По ходу первого тайма «Арсеналу» покорилась отметка в 7000 голов в топ-дивизионе Англии. Речь идёт о периоде с 1888 года, когда была создана Футбольная лига.

«Арсенал» стал третьим клубом, забившим 7000 голов в топ-дивизионе. Ранее эту вершину покорили «Ливерпуль» (на текущий момент 7069 голов) и «Эвертон» (7139 голов). Об этом рассказывает Opta.

Следить за вторым таймом матча «Лидс» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.

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окончен Лидс 1:4 Арсенал
19.12  17:00 Вулверхэмптон ... Челси 6.70 4.10 1.52
19.12  17:00 Ньюкасл ... Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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20:01 · Англия. Премьер-лига
​«Лидс» - «Арсенал» - 1:4 (завершён)
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