​«Арсенал» третьим после «Эвертона» и «Ливерпуля» достиг отметки в 7000 голов в топ-дивизионе

«Арсенал» не испытывает проблем в гостях у обескровленного «Лидса». После первого тайма команда Микеля Артеты громит соперника со счётом 3:0 благодаря дублю Габриэля Мартинелли и голу Букайо Сака.

По ходу первого тайма «Арсеналу» покорилась отметка в 7000 голов в топ-дивизионе Англии. Речь идёт о периоде с 1888 года, когда была создана Футбольная лига.

«Арсенал» стал третьим клубом, забившим 7000 голов в топ-дивизионе. Ранее эту вершину покорили «Ливерпуль» (на текущий момент 7069 голов) и «Эвертон» (7139 голов). Об этом рассказывает Opta.

Следить за вторым таймом матча «Лидс» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.