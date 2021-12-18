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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» установил рекорд АПЛ

18 Декабря 2021 • 21:39 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

«Лидс» столкнулся с серьёзнейшими кадровыми проблемами – в запасе команды на матч с «Арсеналом» нет ни одного игрока основной обоймы. «Павлинам» пришлось вносить в заявочный лист на игру даже 15-летнего игрока.

Борьбы в матче обескровленного «Лидса» и «Арсенала» не получается. В первом тайме лондонцы забили три безответных гола, нанеся при этом 11 ударов в створ. Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают о том, что «канониры» установили рекорд Премьер-лиги – как минимум с сезона 2003/2004 (именно с этого сезона ведётся учёт статистики попаданий в створ) никто не наносил 11 ударов в створ до перерыва.

Следить за матчем «Лидс» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Арсенал Лондон
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окончен Лидс 1:4 Арсенал
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19.12  17:00 Ньюкасл ... Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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