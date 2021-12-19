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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Арестован фанат «Лидса», подозреваемый в расизме

19 Декабря 2021 • 09:52 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

Болельщик «Лидса», который, возможно, выкрикивал расистские оскорбления в адрес запасных футболистов «Арсенала» на субботнем матче Премьер-лиги, был задержан. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию от клуба.

Напомним, что представители «Арсенала» по ходу игры сообщили официальным лицам о расизме в адрес игроков. Премьер-лига пообещала провести расследование.

Добавим, что в матче «Лидса» и «Арсенала» борьбы не получилось. Гости  из Лондона набрали три очка в Йоркшире без больших трудностей – 4:1. «Канониры» упрочили своё положение на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Арсенал Лондон
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