Арестован фанат «Лидса», подозреваемый в расизме

Болельщик «Лидса», который, возможно, выкрикивал расистские оскорбления в адрес запасных футболистов «Арсенала» на субботнем матче Премьер-лиги, был задержан. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию от клуба.

Напомним, что представители «Арсенала» по ходу игры сообщили официальным лицам о расизме в адрес игроков. Премьер-лига пообещала провести расследование.

Добавим, что в матче «Лидса» и «Арсенала» борьбы не получилось. Гости из Лондона набрали три очка в Йоркшире без больших трудностей – 4:1. «Канониры» упрочили своё положение на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.