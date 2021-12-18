​АПЛ расследует инцидент с запасными «Арсенала» на матче против «Лидса»

Матч английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Арсеналом» был единственным матчем дня – остальные пять игр субботы были перенесены из-за коронавируса. Во время первого тайма фанат «Лидса» оскорблял запасных футболистов лондонской команды на почве расизма. «Канониры» проинформировали об этом официальных лиц, и теперь Премьер-лига проведёт расследование. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.

Если вина фаната «Лидса» в проявлении расизма будет доказана, он рискует столкнуться с запретом на посещение футбольных матчей.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде со счётом 4:1.