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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ расследует инцидент с запасными «Арсенала» на матче против «Лидса»

18 Декабря 2021 • 23:55 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

Матч английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Арсеналом» был единственным матчем дня – остальные пять игр субботы были перенесены из-за коронавируса. Во время первого тайма фанат «Лидса» оскорблял запасных футболистов лондонской команды на почве расизма. «Канониры» проинформировали об этом официальных лиц, и теперь Премьер-лига проведёт расследование. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.

Если вина фаната «Лидса» в проявлении расизма будет доказана, он рискует столкнуться с запретом на посещение футбольных матчей.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде со счётом 4:1.

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окончен Лидс 1:4 Арсенал
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19.12  17:00 Вулверхэмптон ... Челси 6.70 4.10 1.52
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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18 Декабря
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