​15-летний игрок попал в заявку «Лидса» на матч с «Арсеналом»

Из-за массовых переносов игр на фоне вспышек коронавируса в клубах в субботу в чемпионате Англии пройдёт только один матч – «Лидс» против «Арсенала». Кадровые проблемы заставили «павлинов» включить в заявку на игру 15-летнего Арчи Грэя. Он начнёт игру на скамейке запасных.

Стоит сказать, что в запасе «Лидса» нет игроков основной обоймы – настолько серьёзные проблемы испытывает команда Марсело Бьелсы.

Матч Премьер-лиги Англии между «Лидсом» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Элланд Роуд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.