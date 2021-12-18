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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​15-летний игрок попал в заявку «Лидса» на матч с «Арсеналом»

18 Декабря 2021 • 19:59 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

Из-за массовых переносов игр на фоне вспышек коронавируса в клубах в субботу в чемпионате Англии пройдёт только один матч – «Лидс» против «Арсенала». Кадровые проблемы заставили «павлинов» включить в заявку на игру 15-летнего Арчи Грэя. Он начнёт игру на скамейке запасных.

Стоит сказать, что в запасе «Лидса» нет игроков основной обоймы – настолько серьёзные проблемы испытывает команда Марсело Бьелсы.

Матч Премьер-лиги Англии между «Лидсом» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Элланд Роуд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Лидс Арчи Грэй
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окончен Лидс 1:4 Арсенал
19.12  17:00 Вулверхэмптон ... Челси 6.70 4.10 1.52
19.12  17:00 Ньюкасл ... Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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