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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета: «Мы оказываем давление на конкурентов»

18 Декабря 2021 • 23:13 Комментировать
Лидс
1:4
Арсенал
окончен

Пять из шести субботних матчей Премьер-лиги Англии были перенесены из-за вспышек коронавируса. В оставшейся игре «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 4:1, воспользовавшись отсутствием огромного количества игроков в составе соперника. Марсело Бьелса рассчитывал только на девятерых игроков основной обоймы.

«Арсенал» благодаря этой победе упрочил своё положение на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, и Микель Артета считает этот момент очень важным.

- Важно ли было увеличить отрыв, пока конкуренты не играли?

- Да, конечно. Это оказывает давление на наших конкурентов. Нам повезло, что мы сегодня сыграли, учитывая происходящее. Я сказал футболистам получать удовольствие от игры и отдаваться по максимуму, - сказал Артета BBC.

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окончен Лидс 1:4 Арсенал
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19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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