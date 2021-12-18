​Артета: «Мы оказываем давление на конкурентов»

Пять из шести субботних матчей Премьер-лиги Англии были перенесены из-за вспышек коронавируса. В оставшейся игре «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 4:1, воспользовавшись отсутствием огромного количества игроков в составе соперника. Марсело Бьелса рассчитывал только на девятерых игроков основной обоймы.

«Арсенал» благодаря этой победе упрочил своё положение на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, и Микель Артета считает этот момент очень важным.

- Важно ли было увеличить отрыв, пока конкуренты не играли?

- Да, конечно. Это оказывает давление на наших конкурентов. Нам повезло, что мы сегодня сыграли, учитывая происходящее. Я сказал футболистам получать удовольствие от игры и отдаваться по максимуму, - сказал Артета BBC.