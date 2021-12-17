​Артета ставит под сомнение честность соревнований после переноса ряда матчей

Премьер-лига Англии продолжает переносить матчи из-за вспышек коронавируса в клубах. В четверг АПЛ объявила о переносе сразу пяти игр 18-го тура, матчи которого по расписанию стоят на ближайшие выходные.

Микель Артета на пятничной пресс-конференции поставил под сомнение честность соревнований. Испанский тренер «Арсенала» не понимает, почему АПЛ сейчас активно переносит игры, хотя в августе «канониры» играли против «Брентфорда» без четырёх заражённых коронавирусом футболистов. Слова Артеты передаёт Sky Sports в «Твиттере».

«Арсенал» в субботу должен провести гостевой матч чемпионата Англии против «Лидса». Эта игра перенесена не была.