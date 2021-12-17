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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета ставит под сомнение честность соревнований после переноса ряда матчей

17 Декабря 2021 • 15:50 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
18.12 20:30

Премьер-лига Англии продолжает переносить матчи из-за вспышек коронавируса в клубах. В четверг АПЛ объявила о переносе сразу пяти игр 18-го тура, матчи которого по расписанию стоят на ближайшие выходные.

Микель Артета на пятничной пресс-конференции поставил под сомнение честность соревнований. Испанский тренер «Арсенала» не понимает, почему АПЛ сейчас активно переносит игры, хотя в августе «канониры» играли против «Брентфорда» без четырёх заражённых коронавирусом футболистов. Слова Артеты передаёт Sky Sports в «Твиттере».  

«Арсенал» в субботу должен провести гостевой матч чемпионата Англии против «Лидса». Эта игра перенесена не была.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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ЛИДС АРСЕНАЛ
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