Назван новый временный капитан «Арсенала»

На днях нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишился не только доверия тренерского штаба и руководства, а и капитанской повязки – именно так Микель Артета наказал своего подопечного за нарушение дисциплины.

Как удалось разузнать журналистам британского издания Daily Mail, в следующем матче команду на поле выведет Александр Ляказетт, который временно унаследует от Обамеянга повязку.

Интересно, что сам Ляказетт намерен зимой покинуть лондонский клуб и перебраться в другой чемпионат. Несмотря на это, в последнее время форвард удивил Артету своей работоспособностью на тренировках.