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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван новый временный капитан «Арсенала»

16 Декабря 2021 • 19:05 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
18.12 20:30

На днях нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишился не только доверия тренерского штаба и руководства, а и капитанской повязки – именно так Микель Артета наказал своего подопечного за нарушение дисциплины.

Как удалось разузнать журналистам британского издания Daily Mail, в следующем матче команду на поле выведет Александр Ляказетт, который временно унаследует от Обамеянга повязку.

Интересно, что сам Ляказетт намерен зимой покинуть лондонский клуб и перебраться в другой чемпионат. Несмотря на это, в последнее время форвард удивил Артету своей работоспособностью на тренировках.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт
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